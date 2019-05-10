США упрекнули Россию в манипуляции валютой

Министерство финансов США сделало заявление о том, что власти России намеренно манипулируют своей валютой с целью получения торгового преимущества. Об этом сообщает RT.

В Минфине пригрозили внести РФ вместе с ещё семью странами мира в «черный список».

По предварительной информации, в списке финансового ведомства США уже присутствуют 12 государств, а в ближайшее время их количество может увеличиться до 20. Помимо России «недоброжелательными» для США странами могут стать Индонезия, Ирландия, Малайзия, Вьетнам и Таиланд, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что в июле 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что в манипуляции своими валютами были замечены страны Евросоюза и Китай.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, германский публицист считает, что Россия вернула себе статус сверхдержавы.