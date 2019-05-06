В Германии считают, что Россия вернула себе статус сверхдержавы

Такое мнение выразил публицист Михаэль Штюрмер.

Мнение публициста было опубликовано в издании Die Welt, сообщают Известия. Иностранный публицист сравнил Владимира Путина с царем и написал, что когда российский президент устраивает официальный прием в старой крепости Кремля, в этот торжественный момент возникает ощущение, что время замерло.

Штюрмер отметил, что хочет Запад или нет, но пойти на встречу с Россией ему придется и лучше всего поторопиться это сделать, пишет публицист. Также он высказал мнение, что после распада Советского Союза, у западных стран были все возможности наладить отношения с Россией, но они упустили свой шанс.

Теперь же, по мнению публициста, Запад должен сделать все возможное, чтобы возродить доверительные отношения с Россией.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Берлине вандалы осквернили монумент “Родина-мать”.