Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

У пассажиров эконом-класса по большей части было мало шансов на спасение. Фото: СКР

У пассажиров эконом-класса по большей части было мало шансов на спасение. Фото: СКР

ТАСС: Попытки забрать багаж не могли повлиять на эвакуацию борта.

Пассажиры не могли помешать эвакуации самолета SSJ-100 попытками забрать багаж, сообщает ТАСС ссылаясь на источник в правоохранительных органах 11 мая. Положение тел показывает, что некоторые даже не успели расстегнуть ремни безопасности.

Ранее в СМИ и каналах Telegram высказали версию, что сгоревший самолет не удалось эвакуировать из-за попыток пассажиров забрать с полок свои вещи. Источник ТАСС заявил, что органы проверили эту версию — она не получила доказательств.

ТАСС сообщает, что несколько человек потеряли сознание при посадке, кто-то погиб в креслах, задохнувшись от дыма. У тех, кто находился в хвосте, почти не было шансов выжить. Сейчас в органах устанавливают причины смерти каждого пассажира.

Всего при пожаре в Шереметьево погибли 41 человек из 78. После взлета самолета, в борт попала молния и экипаж решил вернуться обратно. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что признанный пилот назвал ошибки команды.