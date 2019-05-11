Пивоварова и Шуршева освободили после 10 суток ареста

Руководитель Петербургского штаба Навального Александр Шуршев и политик Андрей Пивоваров были приговорены к 10 суткам административного ареста.
Причиной задержания мужчин являлась организация несогласованного митинга, проводимого во время согласованного первомайского шествия.
После освобождения Андрей Пивоваров рассказал в своем аккаунте в Twitter, чем он занимался на протяжении 10 суток ареста в спецриемнеке. Он сообщил, что успел прочитать множество книг и позаниматься спортом.
Также в Twitter написал и Александр Шуршев. Он отметил только то, что «с этой стороны лучше, чем с той».
Из изолятора мужчин встречало множество журналистов, людей с фотоаппаратами и хлопушками.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на в Центральном районе активисты самостоятельно отремонтировали детскую площадку и создали “синие паруса”.