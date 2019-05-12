В Луге взрослый мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась мать пострадавшей школьницы.

С заявлением в полицию обратилась 52-летняя мать пострадавшей 15-летней школьницы. Об этом сообщает телеканал “78” со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Заявительница сообщила, что инцидент произошел 9 мая в доме в городе Луга. Дом располагается на улице Кингисеппа. Взрослый мужчина, которому 59 лет, надругался над подростком в своей же квартире. Также известно, что происшествие случилось около 22:00.

В полицию мать потерпевшей обратилась на следующий день, 10 мая.

Полиция разыскивает подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Заневском проспекте школьница отравилась таблетками.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
луга происшествие
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В Луге взрослый мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку
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