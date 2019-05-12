Мертвый помощник прокурора был найдет в московской квартире

По подозрению в причастности к смерти помощника прокурора был задержан его коллега. Фото: https://pixabay.com

По подозрению в причастности к смерти помощника прокурора был задержан его коллега. Фото: https://pixabay.com

По предварительной версии, смерть носит криминальный характер, но не связана с профессиональной деятельностью помощника прокурора.

Тело помощника Бутырского межрайонного прокурора было найдено в квартире. Молодому человеку было 23 года. По неподтвержденной информации, на его теле обнаружили кровоподтеки и ссадины. Об этом пишет РБК со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщает издание, мужчина проживал в квартире один. Смерть носит насильственный характер. Также сообщается, что во рту умершего был найден галстук.

По подозрению в причастности к смерти помощника прокурора был задержан его коллега. По данным телеканала, речь может идти об убийстве по неосторожности, возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Луге взрослый мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку.