Мертвый помощник прокурора был найдет в московской квартире

По подозрению в причастности к смерти помощника прокурора был задержан его коллега. Фото: https://pixabay.com
По подозрению в причастности к смерти помощника прокурора был задержан его коллега. Фото: https://pixabay.com

По предварительной версии, смерть носит криминальный характер, но не связана с профессиональной деятельностью помощника прокурора.

Тело помощника Бутырского межрайонного прокурора было найдено в квартире. Молодому человеку было 23 года. По неподтвержденной информации, на его теле обнаружили кровоподтеки и ссадины. Об этом пишет РБК со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщает издание, мужчина проживал в квартире один. Смерть носит насильственный характер. Также сообщается, что во рту умершего был найден галстук.

По подозрению в причастности к смерти помощника прокурора был задержан его коллега. По данным телеканала, речь может идти об убийстве по неосторожности, возбуждено уголовное дело.

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Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Мертвый помощник прокурора был найдет в московской квартире