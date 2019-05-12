На Васильевском острове группа людей с топором напала на человека

В результате массовой драки был госпитализирован мужчина 26 лет.
Массовая драка произошла у дома 44 по 1 линии на Васильевском острове в Василеостровском районе Петербурга. Об этом сообщают в ГУ МВД по Петербургу.
Звонивший в полицию сообщил, что у одного из участников драки в руках топор, а другой участник уже с пробитой головой. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.
В результате, по подозрению в нанесении телесных повреждений потерпевшему был задержан и доставлен в отдел полиции 47-летний гражданин. Второй злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле марки Kia Rio.
В результате драки пострадал 26-летний гражданин.
Сотрудники полиции начали проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.
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