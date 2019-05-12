На Васильевском острове группа людей с топором напала на человека

Сотрудники полиции начали проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего. Фото: https://pixabay.com
Сотрудники полиции начали проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего. Фото: https://pixabay.com

В результате массовой драки был госпитализирован мужчина 26 лет.

Массовая драка произошла у дома 44 по 1 линии на Васильевском острове в Василеостровском районе Петербурга. Об этом сообщают в ГУ МВД по Петербургу.

Звонивший в полицию сообщил, что у одного из участников драки в руках топор, а другой участник уже с пробитой головой. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

В результате, по подозрению в нанесении телесных повреждений потерпевшему был задержан и доставлен в отдел полиции 47-летний гражданин. Второй злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле марки Kia Rio.

В результате драки пострадал 26-летний гражданин.

Сотрудники полиции начали проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мертвый помощник прокурора был найдет в московской квартире.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Василеостровский район васильевский остров происшествие
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