Зверев пришел в Тверской суд по делу о защите Байкала в короне

Шоумен и стилист Сергей Зверев посетил московский суд, в котором рассматривали его дело об одиночном пикете в защиту озера Байкал, в позолоченной короне.

У суда столпилась масса народа, где были и представители СМИ, и эко-активисты и обычные граждане. У входа в здание образовалась давка. Интересно, но перед тем, как войти в помещение, шоумен все же снял корону.

Однако спустя время он все-таки надел её обратно, заявив при этом во всеуслышание, что он ощущает себя без данного головного убора словно «без трусов».

«В этой короне я пикетировал. Это мое оружие, моя защита против несправедливости и коррупции», — прокомментировал деятель российского шоу-бизнеса. Также он заявил, что не нарушал законодательства, никому не мешал и не оскорблял ничьих чувств, а просто защищал достояние Российской Федерации – озеро Байкал, поэтому не понимает, в связи с чем, его вызвали в суд.

Отметим, что в начале марта этого года Сергей Зверев провел одиночный пикет рядом с зданием Кремля. Он выступал против постройки производственного предприятия на Байкале. В связи с чем, в отношении артиста был составлен протокол об административном правонарушении, предусматривающий штраф до 20 тыс. рублей либо 40 часов обязательных работ.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сергей Зверев ответит за одиночный пикет у Кремля.