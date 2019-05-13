Сборная России по хоккею огласила состав в игре с Чехией

Илья Воробьев — главный тренер сборной России по хоккею рассказал о составе, в котором наша команда будет соперничать со сборной Чехии на чемпионате мира.

На официальном сайте Федерации хоккея России объявлено, что сборная команда выступит в следующем составе:

Пятерка № 1: Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин (А) – Евгений Дадонов; Пятерка № 2: Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин (А) – Евгений Кузнецов – Александр Барабанов; Пятерка № 3: Динар Хафизуллин – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров; Пятерка № 4: Никита Задоров, Илья Ковальчук (К) – Сергей Андронов – Иван Телегин, Кирилл Капризов.

Известно, что вратарями будут Андрей Василевский и Илья Сорокин.

Получается, что в игре с Чехией выступят те же спортсмены, что и на предыдущей встрече с Австрией (5:2). Хотя, вместо вратаря Александра Георгиева теперь и заявлен Илья Сорокин.

Напомним, что игра сборной Россия против Чехии состоится 13 мая в Братиславе.

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