Путин объяснил, почему его хоккейная команда часто побеждает

Президент России напомнил, что вместе с ним играют профессионалы своего дела.

Комментарий главы государства стал доступен сегодня, 12 мая. Владимир Путин прокомментировал частные победы «Легенд хоккея» в эфире телеканала «Россия 1». Президент отметил, что вместе с ним на лед выходят лучшие российские спортсмены, так что нет ничего странного в таких хороших результатах.

Он подчеркнул, что неправильно называть команду командой Путина, так как это, скорее, «команда звезд хоккея». Благодаря им, уверен президент, и удается выигрывать.

Также Путин призвал не относится к этим матчам слишком серьезно. Их даже нельзя назвать настоящими, ведь в их рамках любители выходят против профессионалов, чтобы провести хорошо время.

Напоминаем, что 10 мая президент России сыграл с гала-матче Ночной хоккейной лиги, в рамках которой смог забить восемь шайб.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов и Миллер смотрят матч «Зенит»- ЦСКА на «Газпром — Арене».