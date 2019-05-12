Беглов и Миллер смотрят матч «Зенит»- ЦСКА на «Газпром — Арене»

На трибунах «Газпром Арена» среди болельщиков был замечен врио губернатора Петербурга Александр Беглов в компании с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

По словам комментаторов, Беглов и Миллер — постоянные посетители матчей «сине-бело-голубых», а действующий градоначальник еще не пропустил ни одной домашней игры петербургского клуба.

Напомним, что сегодня, 12 мая, на «Газпром Арена» проходит матч 28-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

По результатам первого тайма команды сыграли вничью — 1:1. Счет открыл Иван Обляков из ЦСКА, забив на 30-ой минуте. Сравнял счет Себастьян Дриусси, закатив мяч в дальний угол ворот москвичей.

Gazeta.SPb писала, что болельщики «Зенита» устроили представление со львом. Они подготовили к матчу баннер, чтобы поздравить любимый футбольный клуб с досрочной победой в РПЛ.