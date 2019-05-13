Петербуржца подозревают в том, что он вытолкнул возлюбленную из окна

Мужчина будет ждать своего приговора в СИЗО два месяца.

Слушание состоялось сегодня, 13 мая. Невский районный суд принял решение заключить обвиняемого под стражу.

Напоминаем, что инцидент случился в этот понедельник на Фарфоровской улице. Возлюбленные выпивали в квартире и в какой-то момент между ними разгорелся конфликт. По предварительным данным, мужчина подошел к своей второй половинке, которая сидела на подоконнике, и толкнул ее. Петербурженка упала с четвертого этажа и чудом осталась жива. Ее доставили в больницу, где врачи оценили состояние пациентки как тяжелое. Подозреваемого задержали на месте преступления – он всячески отрицает свою причастность к случившемуся.

В зале суда петербуржец просил, чтобы его отправили под домашний арест, но, увы, там оказались глухи к его словам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что гражданин Колумбии сядет на 9 лет за контрабанду наркотиков в Петербурге.