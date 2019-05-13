Гражданин Колумбии сядет на 9 лет за контрабанду наркотиков в Петербурге

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил гражданина Республики Колумбия Нието Вега Хулиана Андреса к 9 годам строгого режима.

Мужчина признан виновным по следующим статьям: «незаконное перемещение через таможенную границу наркотического средства, совершенном организованной группой, в особо крупном размере», «покушение на незаконный сбыт наркотического средстве, совершенный организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не доведено до конца по независящим от него обстоятельствам», сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Установлено, что подсудимый действовал в сговоре с иными лицами, однако их дела выделены в отдельное производство. Он создал контрабандный канал доставки через границу больших партий кокаина с перспективой перепродажи.

Также подсудимый попытался произвести незаконный сбыт кокаина, однако совершить продажу помешало задержание сотрудниками правоохранительных органов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге женщина осуждена за организацию борделя.