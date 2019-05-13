В Петербурге женщина осуждена за организацию борделя

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: http://procspb.ru
Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: http://procspb.ru

Женщина получила наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение в отношении Маскуды Сюсюкиной по статье «Организация занятий проституцией другими лицами или содержание притона для занятия проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору», сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Следствие установило, что Сюсюкина в январе этого года вступила в преступный сговор с неустановленными лицами. Сделано это было для получения материальной прибыли незаконным путем. Она являлась администратором притона для занятия проституцией.

В должностные обязанности Сюсюкиной входила встреча клиентов, прием денег для оплаты услуг, вела отчетность, платила женщинам и охранникам.

Обвиняемая призналась в содеянном в зале суда. Суд признал её виновной и назначил 1,5 года условно срока с испытательным сроком в 2 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что следственный комитет расследует дело о столкновении женщины с 4 этажа.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
прокуратура проституция суд
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