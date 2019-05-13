По Призерскому шоссе скакал табун лошадей

Автомобилисты испугались, когда увидели несущихся им на встречу коней.

Инцидент случился сегодня, 13 мая, на Приозерском шоссе в Санкт-Петербурге. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились видеозаписью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах видно как минимум три рыжих лошади. Необычная встреча удивила петербуржцев. Они побоялись, что кони могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия. К счастью, все обошлось. Очевидцы заверили, что кто-то отогнал лошадей с дороги, так что все остались живы – и люди, и кони.

«Коней поймали, слава Богу все в порядке, все живы»,

— пишет комментатор.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что лошади на Киевском шоссе удивили водителей. Они мчались среди машин – люди насчитали как минимум семь коней. Некоторые из них были укутаны специальной одеждой. Пользователи пошутили, что лошади сбежали от цыган в Санкт-Петербург в поисках лучшей жизни.