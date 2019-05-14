В Ленобласти построят общежитие для студентов — агрономов

В поселке Елизаветино Гатчинского района началось строительство общежития для студентов агропромышленного факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

На строительство пятиэтажного на 200 мест из областного бюджета власти выделили 264,7 млн рублей. Срок окончания строительства запланирован на 2020 год.

По проекту здание общежития будет соединяться переходом на уровне второго этажа с учебным корпусом, который построен отдельно от главного здания института. Комнаты рассчитаны на двоих студентов, а в каждом жилом блоке будет свой санузел, душ и кухня.

На первом этаже для студентов оборудуют прачечную, игровую комнату со столом для настольного тенниса и домашним кинотеатром, а также актовый зал.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов открыл новое общежитие академии Следственного комитета.