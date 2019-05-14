«Аэрофлот» опроверг информацию о сигнале бедствия «Боинга-737», следовавшего из Калининграда

Пресс-служба «Аэрофлота» не подтвердила информацию о том, что самолет «Боинг-737», следовавший рейсом Калининград – Москва, направил диспетчеру сигнал о бедствии. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на пресс-секретаря компании «Аэрофлот» Максима Фетисова.

По его словам, пассажирский лайнер выполняет полет в штатном режиме, посадка запланирована по расписанию.

«Мы информацию опровергаем. По просьбе управления воздушного движения проводилась проверка сигнала», — добавил Фетисов.

Ранее ряд СМИ опубликовало новость о том, что экипаж «Боинга 737», следующего из Калининграда в Москву, подал сигнал бедствия на 40-й минуте полета, сообщающий о нештатной ситуации на борту.

Gazeta.SPb писала о том, что летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево, рейс отменили. Борт вылетел около 2 часов ночи, долетел до Владимира и развернулся. О причинах пока не известно.