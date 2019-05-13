Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево, рейс отменили

О точных причин разворота судна в воздухе не сообщается. Фото: pixabay.com

О точных причин разворота судна в воздухе не сообщается. Фото: pixabay.com

Во Владимирской области пасмурно и идет дождь.

Самолет Sukhoi Superjet, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся обратно в Шереметьево, по данным Flightradar 13 мая. Борт вылетел около 2 часов ночи, долетел до Владимира и развернулся.

О причинах ничего не известно. Борт должен был сесть в Самаре в 04:30. Сейчас по данным табло аэропорта рейс “Аэрофлота” окончательно отменен.

В Москве сегодня утром облачно, +14 градусов. Во Владимирской области идет дождь. Возможно самолет решили развернуть из-за погодных условий.

После трагедии в Шереметьево, в которой погиб 41 человек ведут расследование причин пожара на самолете SSJ-100. Предположительно, в самолет попала молния, ситуация усугубилась из-за ошибок экипажа и на борту возник пожар. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у пассажиров в хвосте самолета почти не было шансов выжить.