После приема петербурженки Беглов поручил обустроить детскую площадку

В Петербурге врио губернатора Александр Беглов после проведения общественного приема поручил главе одного из районов обустроить во дворе детскую площадку.

Детскую площадку предстоит отстроить в Адмиралтейском районе во дворах домов рядом с набережной реки Фонтанки.

Дело в том, что на приеме граждан, который проводил Александр Беглов пришла местная жительница. Она обратилась к главе города с просьбой – отстроить детскую площадку во дворе её дома. Она рассказала, в доме № 133 после восстановления и капитального ремонта квартир их передали молодым семьям с детьми.

Однако детскую площадку для малышей построить «забыли». Известно, что в придомовой территории данного здания нет места даже для прогулок и отдыха. При этом свободный земельный участок для обустройства площадки есть.

Беглов ознакомился со сведениями предоставленными петербурженкой и поручил обустроить детскую площадку уже к концу этого лета.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов выступил за развитие цифровых технологий перед Законодательным Собранием.