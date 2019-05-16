В Петербурге разыскивается подозреваемый в совершении тяжкого преступления

Мужчина подозревается в умышленном причинении вреда здоровью фигуранту уголовного дела. До этого потерпевшему поступали угрозы о расправе.

МВД России ищут подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. Потерпевший являлся фигурантом одного из уголовных дел, которые находились в производстве старшего следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, убитой в 2018 году.

В 2015 году в адрес потерпевшего начали поступать угрозы физической расправы, после чего двое неизвестных совершили на него нападение на улице Бутлерова в городе Санкт-Петербурге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 111 УК РФ.

Следствием получена видеозапись, на которой запечатлен один из нападавших в момент совершения преступления. По предположительной информации, организаторами данного нападения и резонансного убийства следователя Евгении Шишкиной могут быть одни и те же лица. Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении данного гражданина, просьба обращаться по телефону: +7 (965) 288-02-02, сообщают в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мать двоих детей предстанет перед судом по обвинению в содержании наркопритона.