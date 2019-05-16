Петербуржцев осудили на внушительные сроки за создание интернет-магазина психотропов

Все,кто состоял в наркокартеле, получили сроки. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Все,кто состоял в наркокартеле, получили сроки. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Вынесли приговор по уголовному делу в отношении Сергея Евсеева и еще 18 участников преступного сообщества обвиняемых в незаконном сбыте и пересылке наркотических средств в крупном размере.

В зависимости от роли степени и участия участники группировки признаны виновными в участии в преступном сообществе и незаконном сбыте и пересылке наркотических веществ.

Известно, что подсудимые в период с декабря 2014 г. по сентябрь 2015г. осуществляли сбыт наркотических средств путем продажи в сети «Интернет» и почтовыми отправлениями на территории нескольких субъектов Российской Федерации — в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Сыктывкаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Магнитогорске.

За все время преступной деятельности злоумышленниками было незаконно реализовано более 12 кг наркотических средств.

Суд согласился назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 12 лет.

Осужденные будут отбывать наказание в исправительных колониях общего, строгого и особого режима.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мать двоих детей предстанет перед судом по обвинению в содержании наркопритона.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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