Петербуржцев осудили на внушительные сроки за создание интернет-магазина психотропов

Вынесли приговор по уголовному делу в отношении Сергея Евсеева и еще 18 участников преступного сообщества обвиняемых в незаконном сбыте и пересылке наркотических средств в крупном размере.

В зависимости от роли степени и участия участники группировки признаны виновными в участии в преступном сообществе и незаконном сбыте и пересылке наркотических веществ.

Известно, что подсудимые в период с декабря 2014 г. по сентябрь 2015г. осуществляли сбыт наркотических средств путем продажи в сети «Интернет» и почтовыми отправлениями на территории нескольких субъектов Российской Федерации — в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Сыктывкаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Магнитогорске.

За все время преступной деятельности злоумышленниками было незаконно реализовано более 12 кг наркотических средств.

Суд согласился назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 12 лет.

Осужденные будут отбывать наказание в исправительных колониях общего, строгого и особого режима.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мать двоих детей предстанет перед судом по обвинению в содержании наркопритона.