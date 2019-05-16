В Петербурге, выброшенная из окна возлюбленным, скончалась в больнице

Девушка погибла. Фото: pixabay
Девушка погибла. Фото: pixabay

Местную жительницу вытолкнул из окна сожитель. Проведя несколько дней в больнице, пострадавшая скончалась.

Инцидент произошел 11 мая в Петербурге. 34-летний сожитель выбросил свою девушку из окна четвертого этажа. Пострадавшая в тяжелом состоянии провела в институте скорой помощи имени И. И. Джанелидзе несколько дней. Травмы полученные при падении были несовместимы с жизнью. Врачам не удалось ее спасти.

Известно, что мужчину, совершившего злодеяние, арестовали по обвинению в покушении на убийство. Сам парень свою вину не признает и на заседании просил избрать меру пресечения без заключения под стражу.

По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей подругой и вытолкнул ее из окна.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за «Мертвые души» в детском саду директрису наказали 2 годами условно.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
петербург питер скончалась спб убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге ФСБ проводит обыски в охранном предприятии «Стаф Альянс»
Петербург может стать мировой свадебной столицей, сообщили в Смольном
В Петербурге, выброшенная из окна возлюбленным, скончалась в больнице
В Выборге общественность просит отложить и доработать «мусорную ...
95-метровая яхта пакистано-американского миллиардера пришвартована у ...
Из горящей квартиры на Кораблестроителей эвакуировали трех человек
Петербуржцев осудили на внушительные сроки за создание интернет-магазина ...
В День города в Петербурге парад транспорта соберет 250 раритетов