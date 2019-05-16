Смольный рассказал, как перепланируют дворик Бакста в Центральном районе

Проект перепланировки территории и самого дома художника Льва Бакста хотят реализовать уже в этом году.

Преображение пространства дома №14 на Кирочной улице состоится в рамках проекта «Комфортная городская среда», отмечают в комитете по градостроительству и архитектуре.

Уже разработан проект предстоящих изменений дворика Бакста в Центральном районе, находящегося неподалеку от станции метро «Чернышевская».

В двухэтажном особняке XIX века, построенном в классическом стиле, раньше проживал известный художник Лев Бакст. На придомовой территории архитекторы и дизайнеры проекта планируют поставить скульптуру и цветник, сделанные в стилистике композиций мастера.

Перед осуществлением проекта экспертами были учтены ландшафт местности, преобладающие цвета на окружающих фасадах, наличие на территории сооружения гражданской обороны, а также пожелания жильцов близлежащих строений.

Известно, что архитекторы планируют сохранить декоративную стенку на здании с рустовкой и балюстрадой.

Проект реализуют уже в этом году.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов предлагает петербуржцам решить, что будет на месте оранжереи в Таврическом саду.