Уличных торговцев гонят с насиженных мест

Жители Петербурга всё чаще обсуждают в интернете уличную торговлю. Чтобы развеять подозрения о легальности действий конкретных продавцов, эксперт рекомендует обращаться на городской портал. Если торгуют незаконно, площадка будет закрыта.

Петербуржцев всё больше волнует торговля на улицах

«Близится лето и на тротуарах опять начинается фестиваль незаконной торговли», – пишут петербуржцы на интернет-сервисе «Яндекс. Район». Многие отмечают, что давно не покупают ничего у уличных торговцев, особенно еду – например, рыбу или овощи, ведь неизвестно, как продукция хранилась, к тому же она, пока лежит, впитывает в себя всю окружающую грязь. Некоторые пользователи недоумевают, почему нелегальная торговля «не пресекается законом» и пишут, что вряд ли у продавцов есть санитарные разрешения. Некоторые граждане задаются вопросом, как пресекать такие факты торговли.

Конечно, эта тема будет обсуждаться всё лето. Можно предположить, что после закрытия, например, одной незаконной овощной палатки появится другая – фруктовая. Межу тем с незаконной торговлей, то есть когда точка находится на земле без заключения договора аренды с городом, когда нет санитарного разрешения на продажу товара, стоит бороться, хотя бы для собственной безопасности.

Кто борется с уличными торговцами-нелегалами

В Петербурге незаконно размещенными объектами, в том числе и летними, занимается Комитет по контролю за имуществом (ККИ). Около месяца назад, 10 апреля, он получил право не только составлять протоколы, но и изымать у торговцев товар и документы. Соответствующее изменение внесли в городской закон об административных правонарушениях.

Регулярно ККИ проводит рейды по городу. Например, в середине апреля только за один день сотрудники комитета ликвидировали 26 участков с незаконной торговлей в Центральном районе. Среди них – три прилавка с сувенирами у арки Главного штаба, два стола с сухофруктам и текстилем и два стола с выпечкой у метро «Чернышевская».

Как выявляют незаконные палатки

Сотрудники ККИ находят незаконные точки торговли не только в процессе рейдов. О подозрительных площадках могут сообщать сами петербуржцы, а ККИ проверит информацию.

«Выявление и освобождение незаконно занятых участков, Комитетом осуществляется на основе обращений граждан, юридических лиц, депутатов разного уровня, правоохранительных органов, исполнительных органов государственной власти, а также в ходе рейдовых мероприятий, проводимых Комитетом на регулярной основе», – рассказала Gazeta.SPb представитель Комитета по контролю за имуществом Александра Горбатовская.

Если у людей есть подозрения, что овощная палатка стоит не там или зарядными устройствами у метро торгуют нелегально, то ККИ предлагает проверить точку. Чтобы узнать, правомерно или нет действует конкретная торговая площадка, можно направить обращение к властям при помощи «Электронной приемной» на сайте Администрации Санкт-Петербурга или через портал «Наш Санкт-Петребург», рассказывает Александра Горбатовская.

Сколько точек незаконной торговли закрывается в Петербурге в месяц, в каком районе города её больше всего и насколько чаще стали торговать нелегально в 2019 году, в ККИ затруднились ответить.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что активисты снова обеспокоены незаконной торговлей в Апраксином дворе.