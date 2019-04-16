Петербуржцы пытаются спасти Апраксин двор

Территория некогда известного торгового Апраксина двора все сильнее превращается в гетто, заявляют петербургские активисты. Общественники зафиксировали нарушения, направили градоначальнику на рассмотрение и ждут реакции.

В воскресенье, 14 апреля, неравнодушные и активные жители Петербурга провели гражданскую инспекцию части Садовой улицы, сообщается в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» соцсети «ВКонтакте». Исследовали, в основном, территорию Апрашки (Апраксина двора).

По итогам инспекции, говорится в группе, временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову активисты направили нарушения, которые они нашли.

«То, во что превращен сейчас самый центр Петербурга, не поддается никакому описанию», – говорится в посте в группе в ВК, «центр города превращают в гетто». Также сообщается, что активисты в ходе инспекции выявили несколько сотен незаконных рекламных конструкций и тысячи бумажных объявлений. Повсеместно ведется незаконная торговля и масштабы захвата тротуаров, дворов и городской собственности можно оценить визуально – отмечает автор поста.

Те, кто инспектировали Садовую 14 апреля, засняли нарушения – видео и фото доступны в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» соцсети «ВКонтакте».

Жители Петербурга в комментариях к посту активно поддержали гражданскую инспекцию и поблагодарили за то, что она занялась проблемой. «Садовая улица требует особого внимания, будем ждать решения», – пишет один из комментаторов.

Кто-то в комментариях к посту замечает, что Садовая улица не изменится, пока будет работать «Апрашка». Другие жалуются на незаконные вывески и говорит, что их демонтируют очень долго по заявке в Комитет по печати. Некоторые пишут, что раньше были отличные проекты по реконструкции Апраксина двора в европейское пространство, но они так и не воплотились. Еще одни комментаторы отмечают, что проблема этих мест системная. В таком состоянии Апрашка и Садовая, пишут пользователи, находится не менее 15 лет и становится только хуже.

Апраксин двор – архитектурный комплекс в Центральной части Петербурга. Существует с 1754 года и простирается на территорию 14 га. Здесь издавна размещались торговые ряды. По некоторым данным, в 1940- х гг. Апраксин двор стал крупнейшим в Европе по оптовому товарообороту. В советские годы Апрашка была центром комиссионной торговли.

В 2008 году конкурс на реконструкцию Апраксина двора выиграл «Главстрой», а в 2013 году власти Петербурга объявили о том, что не будут продлевать с компанией контракт на реконструкцию. С 2018 по 2025 год проводится реконструкция Апрашки по проекту «Студии 47», занимается этим инвестиционно-строительная компания «Апраксин Двор», сообщается на сайте peterburg.guide. Также Апрашку периодически зачищают городские власти – сносят павильоны с незаконной торговлей.