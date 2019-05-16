Неизвестный напал на школьника и ударил его головой об стену в Петербурге

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Мальчик находится в реанимации.

Инцидент случился 16 мая в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга рядом со школой №160. Мальчик 12 лет вышел из школы, когда на него напал неизвестный мужчина прямо со спины. Он потащил свою жертву в кусты, заткнув школьнику рот. Тот не растерялся и оказал сопротивление – он даже укусил нападающего. Тот, разозлившись, ударил ребенка головой об стенку. После этого школьник потерял сознание.

Его доставили в медицинское учреждение, где врачи оценили его травмы как серьезные. Сейчас они борются за жизнь мальчика, передает издание «Фонтанка».

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Злоумышленник разыскивается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Непокоренных двое напали на 18-летнего жителя Чебоксар, но не успели далеко убежать.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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