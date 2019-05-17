Беглов стал более цитируемым губернатором, чем Собянин

Итоги рейтинга за апрель стали известны накануне днем. Об этом пишет Мойка78». Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов стал более цитируемым, чем мэр Москвы Сергей Собянин.
В прошлом месяце у Александра Беглова было 20 тыс. 636 упоминаний в СМИ, в то время как мэру Москвы Сергею Собянину было посвящено 20,1 тыс.
Обратная ситуация была в марте 2018 года. Первую строчку списка занимал именно столичный мэр.
Третью позицию в рейтинге цитируемости занимает врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. А вот губернатор 47 региона занял 19 место, его в СМИ упомянули 5 тысяч раз.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов заявил, что сэкономленные городом деньги будут направлены на нужды льготников.