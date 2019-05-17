Беглов стал более цитируемым губернатором, чем Собянин

Третью позицию в рейтинге цитируемости занимает врио губернатора Челябинской области. Фото: https://vk.com/a_beglov
Третью позицию в рейтинге цитируемости занимает врио губернатора Челябинской области. Фото: https://vk.com/a_beglov

Итоги рейтинга за апрель стали известны накануне днем. Об этом пишет Мойка78». Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов стал более цитируемым, чем мэр Москвы Сергей Собянин.

В прошлом месяце у Александра Беглова было 20 тыс. 636 упоминаний в СМИ, в то время как мэру Москвы Сергею Собянину было посвящено 20,1 тыс.

Обратная ситуация была в марте 2018 года. Первую строчку списка занимал именно столичный мэр.

Третью позицию в рейтинге цитируемости занимает врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. А вот губернатор 47 региона занял 19 место, его в СМИ упомянули 5 тысяч раз.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов заявил, что сэкономленные городом деньги будут направлены на нужды льготников.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
александр беглов собянин
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Беглов стал более цитируемым губернатором, чем Собянин