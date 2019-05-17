Беглов: сэкономленные городом деньги будут направлены на нужды льготников

Планирование бюджета Петербурга, отметил Беглов, строится как раз по этому принципу. Фото: https://vk.com/a_beglov

Планирование бюджета Петербурга, отметил Беглов, строится как раз по этому принципу. Фото: https://vk.com/a_beglov

Правда, по словам исполняющего обязанности губернатора, экономия средств – это не панацея.

Также временно исполняющий обязанности губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что лучший способ экономить – это больше зарабатывать. Об этом в эфире телеканала «78» рассказал действующий градоначальник.

Он также сообщил, что каждая четвертая семья в Петербурге получает помощь от регионального правительства. Однако пока доходы не превышают доходу. В свою очередь Беглов отметил, что стратегия города заключается том, чтобы отдать все возможное нуждающимся слоям населения. Тогда Петербург можно будет назвать социальным городом.

Планирование бюджета Петербурга, отметил Беглов, строится как раз по этому принципу — с учетом в первую очередь социальных нужд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что заявки петербургских вузов на создание научно-образовательных центров поддержал Беглов.