Заявки петербургских вузов на создание научно-образовательных центров поддержал Беглов

Город готов защищать интересы петербургских вузов на федеральном уровне. Фото: https://vk.com/a_beglov
Город готов защищать интересы петербургских вузов на федеральном уровне. Фото: https://vk.com/a_beglov

Действующий губернатора отметил, что город готов поддерживать и заинтересован в подобной инициативе.

Соответствующее заявление временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов высказал на заседании Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области, которое состоялось накануне. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Город готов оказать поддержку тем вузам, которые заинтересованы в привлечении талантливой молодежи, а также создании для новых рабочих мест.

В рамках такой инициативы также обсудили возможность сотрудничества петербургских вузов с организациями и промышленными предприятиями города, а также создание в Петербурге новых научно-образовательных центров.

Бегов отметил, что город готов защищать интересы петербургских вузов на федеральном уровне. Уже на встрече врио губернатора одобрил две инициативы вузов города.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов рассказал, что петербуржцы переплатили за газ 300 млн рублей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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