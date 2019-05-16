Беглов рассказал, что петербуржцы переплатили за газ 300 млн рублей

Фото: https://pixabay.com
Фото: https://pixabay.com

Глава Санкт-Петербурга обсудил эту проблему с премьером России.

Об этом стало известно 16 мая. Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов в эфире передачи «Новый взгляд» на телеканале 78.ru рассказал, что попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева пересмотреть нормативы за газ. Дело в том, что петербуржцы только за 2018 год переплатили 300 миллионов рублей. Беглов надеется, что Медведев посодействует решению проблемы. Премьера попросили обсудить вопрос с Министерством строительства.

Напоминаем, что с июля 2019 года услуги ЖКЗ подорожают почти на восемь процентов. В росте цен обвиняют компании-монополистов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что потепление в Петербурге снизило счета за ЖКХ на 10%. Средний майский счет за ЖКХ составил 4 174 рубля. При этом задолженность петербуржцев увеличилась на 20% — в Приморском районе живет семья, которая не выплатила сразу 1,3 миллиона рублей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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