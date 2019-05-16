Потепление в Петербурге снизило счета за ЖКХ на 10%

Средний платеж составил до 4,2 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 16 мая. В этом месяце петербуржцы в последний раз заплатят за отопление – его отключили, так как в Санкт-Петербург пришла теплая весна, надвигается солнечное лето. Хорошая погода сэкономила горожанам пару сотен рублей – средний майский счет за ЖКХ составил 4 174 рубля, сообщили Gazeta.SPb в городском жилищном комитете.

В ведомстве отметили, что начинают готовиться к следующей зиме. Жилищный комитет планирует отремонтировать почти 500 крыш и решить проблему с температурно-влажностным режимом 1,9 тысяч чердаков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что задолженность петербуржцев по ЖКХ увеличилась на 20%: одна семья должна 1,3 миллиона. Шлава Жилищного комитета Людмила Соловьева заявила, что комитет планирует усилить взаимодействие с судебными приставами, дабы возвращать долги. Сейчас сумма впечатляющая – более 8,6 миллиардов рублей.