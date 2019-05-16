Задолженность петербуржцев по ЖКХ увеличилась на 20%: одна семья должна 1,3 миллиона

Сумма долга петербуржцев по платежам за ЖКХ уже перевалила за 18 миллиардов рублей. Известно также, что по сравнению с маем прошлого года задолженность выросла на 20%.

«Особенно тревожат долги юридических лиц», — сообщила глава Жилищного комитета Людмила Соловьева. Также она заявила, что комитет планирует усилить взаимодействие с судебными приставами, дабы возвращать долги.

Сообщается, что просроченная кредиторская задолженность исполнителей коммунальных услуг перед энергетическими компаниями в данный момент составляет 8,6 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом наблюдается её снижение на 18%.

Отметим, что крупные долги возникают у банков в результате перехода им ипотечных квартир, от несостоявшихся кредиторов. Также много задолженностей у обладателей нежилых помещениий.

Известно, что в настоящий момент из физических лиц самый крупный долг в 1,3 миллиона рублей имеет неблагополучное семейство, проживающее в Приморском районе.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборге общественность просит отложить и доработать «мусорную реформу».