В Выборге общественность просит отложить и доработать «мусорную реформу»

Цена на услугу растет, а качество - нет. Фото: pixabay
Цена на услугу растет, а качество - нет. Фото: pixabay

К губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко обратились местные жители, которые переживают из-за резкого роста тарифов на сбор и утилизацию мусорных отходов.

Общественниками подготовлены два письма на имя губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, сообщает Piter.TV. Письма были составлены по итогам встречи, где был презентована «мусорной реформы».

Выборжан смущает повышение стоимости услуги при отсутствии изменений качества. Также им не нравится то, что не предусмотрен прием мусора по частному сектору в маленьких населенных пунктах;

Известно, что у реформы есть еще три существенных минуса: на заключение договоров юрлицам отведено всего 3 недели; утилизация пищевых отходов осталась вне инноваций реформы; не утверждена территориальная схема работы регоператора в рамках области.

Кроме того, общественники отметили, что реформа не предусматривает внедрение раздельного сбора мусора, а также внедрение новых полигонов.

«Таким образом реформа в том виде, в каком она вводится на территории Выборгского района, свелась только к резкому росту платежей», — резюмировали авторы письма.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за «Мертвые души» в детском саду директрису наказали 2 годами условно.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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