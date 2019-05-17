За сбыт наркотиков в Мариинской больнице мужчине вынесли приговор

Мужчине дали пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Фото: https://pixabay.com

Мужчине дали пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Фото: https://pixabay.com

Сделал он это за две с половиной тысячи рублей.

А вот сидеть ему придется намного больше. Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Тимура Шумански. Об этом сообщает прокурату Петербурга сегодня.

Согласно судебному постановлению, Шумански находился в административном помещении одного из корпусов “Городской Мариинской больницы”. Там, за денежное вознаграждение, он согласился сбыть смесь, содержащую наркотическое средство “метадон”, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Мужчине дали пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что брат сдал полиции наркомана, выращивающего наркотики.