Научный центр РАН не досмотрел за зданием на Ново-Никитской и его заняла компания по производству бассейнов

В отношении самопровозглашенных владельцев помещения возбуждено дело об административном правонарушении. Фото: https://pixabay.com

В отношении самопровозглашенных владельцев помещения возбуждено дело об административном правонарушении. Фото: https://pixabay.com

Теперь прокуратура Петербурга в судебном порядке добивается освобождения незаконно занятого объекта недвижимости.

Прокуратура Приморского района провела проверку соблюдения законодательства о государственной собственности при использовании помещений, находящихся в оперативном управлении Санкт-Петербургского научного центра РАН на улице Ново-Никитинской.

После проверки помещения, ведомство установило, что предприятие ООО “ГидроПрофМонтаж” незаконно разместило свое предприятие на территории нежилого фонда. Помещение находится в федеральной собственности.

В отношении самопровозглашенных владельцев помещения возбуждено дело об административном правонарушении. Дело направлено в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Также прокуратур предъявила исковое заявление об обязанности компании-нарушителя освободить незаконное занятые объекты нежилого фонда.

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