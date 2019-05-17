Топ-7 санаториев Петербурга и Ленобласти

Меньше чем через полмесяца у петербуржцев начинается сезон отпусков. Не всем хочется уезжать далеко от города. В Ленинградской области на этот случай есть множество мест, где можно не только отдохнуть, но и поправить здоровье после тяжелого трудового года.

По данным портала domik.travel, в Ленинградской области находится 218 санаториев. Средняя стоимость одних суток отдыха — 3500 рублей в сутки.

Gazeta.SPb предлагает подборку санаториев, среди которых можно найти любой по собственным предпочтениям:

«Балтийский берег» (г. Зеленогорск, ул. Курортная, 1) – расположен недалеко от Финского залива в 56 км от Петербурга. Около санатория есть центральный пляж и парк. Внутри учреждения — бассейн, фитнес-зал, бар, джакузи и СПА. В стоимость путевки входит трехразовое питание и размещение в номере. Неделя отдыха в одноместном номере обойдется в 24,5 тыс. рублей, а сутки – в 3500 рублей.

– расположен недалеко от Финского залива в 56 км от Петербурга. Около санатория есть центральный пляж и парк. Внутри учреждения — бассейн, фитнес-зал, бар, джакузи и СПА. В стоимость путевки входит трехразовое питание и размещение в номере. Неделя отдыха в одноместном номере обойдется в 24,5 тыс. рублей, а сутки – в 3500 рублей. «Северная ривьера» (г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 570 ) – находится в 70 км от Петербурга и в 70 м от Финского залива. Здесь есть криокамера, водолечебница, курсы очистки кишечника и психоэмоциональной разгрузки. Также к услугам гостей киноконцертый зал, кафе и экскурсии. Стоимость суток в санатории начинается от 3500 рублей.

– находится в 70 км от Петербурга и в 70 м от Финского залива. Здесь есть криокамера, водолечебница, курсы очистки кишечника и психоэмоциональной разгрузки. Также к услугам гостей киноконцертый зал, кафе и экскурсии. Стоимость суток в санатории начинается от 3500 рублей. «Белые ночи» (38-й км Приморского шоссе, д. 2) – расположен в 100 км от Финского залива в районе Сестрорецка. Санаторий имеет общетерапевтический профиль и предлагает своим гостям различные курсы. Например, «Идеальный вес». Здесь есть бассейн и спортивные площадки. Стоимость – от 5800 рублей в сутки.

– расположен в 100 км от Финского залива в районе Сестрорецка. Санаторий имеет общетерапевтический профиль и предлагает своим гостям различные курсы. Например, «Идеальный вес». Здесь есть бассейн и спортивные площадки. Стоимость – от 5800 рублей в сутки. «Черная речка» (пос. Молодежное, Приморское шоссе, д. 648) – расположен в Карельском перешейке. Здесь специализируются на лечении болезней сердца, легких и суставов. В свободное от процедур время можно взять напрокат снасти для рыбалки. Есть возможность арендовать велосипед, спеть в караоке, посетить бильярдную. За сутки пребывания нужно будет заплатить от 3510 рублей.

– расположен в Карельском перешейке. Здесь специализируются на лечении болезней сердца, легких и суставов. В свободное от процедур время можно взять напрокат снасти для рыбалки. Есть возможность арендовать велосипед, спеть в караоке, посетить бильярдную. За сутки пребывания нужно будет заплатить от 3510 рублей. «Восток-6» (пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 704) – расположен в пляжной зоне Финского залива. Здесь занимаются болезнями опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения и дыхания. В санатории есть программы семейного отдыха — проводятся мероприятия для детей и подростков. Стоимость – от 3300 рублей в сутки.

– расположен в пляжной зоне Финского залива. Здесь занимаются болезнями опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения и дыхания. В санатории есть программы семейного отдыха — проводятся мероприятия для детей и подростков. Стоимость – от 3300 рублей в сутки. «Дюны» (г. Сестрорецк, ул. Заречная дорога, ул. 1А) – имеет свой пляж на берегу Финского залива. Санаторий специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата — в этом помогают специальные грязи. Также здесь есть конюшня и крытый каток. Стоимость – от 4300 рублей в сутки.

– имеет свой пляж на берегу Финского залива. Санаторий специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата — в этом помогают специальные грязи. Также здесь есть конюшня и крытый каток. Стоимость – от 4300 рублей в сутки. «Сестрорецкий курорт» (г. Сестрорецк, ул. Максима Горького, д. 2) – здесь проводится лечение и укрепление имунной, нервной и опорно-двигательной систем. Отличительная черта санатория– лечебный плавательный бассейн и мини-аквапарк. Подойдет для семейного отдыха. Стоимость – от 2500 рублей в сутки.

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