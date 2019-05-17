Беглов даст конкурсу на проект арт-парка международный статус

Александр Беглов. Фото: Администрация Губернатора
Александр Беглов. Фото: Администрация Губернатора

Присвоение конкурсу на лучший проект акт-парка международного статуса будет сделано по просьбам горожан в рамках проекта «Открытый город».

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» заявил, что намерен сделать конкурс на проект арт-парка, который будет строиться на проспекте Добролюбова, международного уровня.

Данная инициатива была направлена в главе города от местных жителей благодаря проекту «Открытый город». Александр Беглов предложение поддержал.

Также Беглов сообщил, что в ближайшее время пройдут общественные слушания по поводу присвоения имени будущему арт-парку.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов намерен повысить качество медицины в Петербурге.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
александр беглов арт-парк открытый город
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