Беглов намерен повысить качество медицины в Петербурге

Сегодня, 17 мая, прошла встреча временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председателя фонда ОМС Натальи Стадченко.

Главный вопрос, который поднимался во время встречи, — это повышения качества оказания медицинских услуг в городе, сообщили Gazeta.SPb в Смольном.

Беглов заявил, что прежде всего необходимо расширить диапазон услуг медицинской помощи. Кроме того, нужно увеличить объем высокотехнологичной медицинской помощи.

Александр Беглов попросил Садченко расширить финансирование той медпомощи, которая не выходит в базовую программу ОМС. Отмечается, что впервые бюджет фонда ОМС будет направлен и на софинансирование заработной платы медицинского персонала. Для детских медучреждений и кабинетов общеврачебной практики будет закуплено новое оборудование на 240 миллионов рублей.

Взносы, которые должен выплачивать Петербург за рост страховки на ОМС неработающих граждан, вырастут на 70%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов сказал, что сэкономленные городом деньги будут направлены на нужды льготников.