Замначальника отдела Росимущества в Петербурге отстранили

Известно о 10 эпизодах хищения дерева на сумму в 45,9 млн рублей. Фото: pixabay.com

Известно о 10 эпизодах хищения дерева на сумму в 45,9 млн рублей. Фото: pixabay.com

Мокравцова подозревают в хищении древесины на сумму в 8 млн рублей.

Замначальника одного из отделов МТУ Росимущества в Петербурге отстранили от должности, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 17 мая. Михаила Мокравцова подозревают в хищении древесины у страны.

По версии следствия, Мокравцов в составе группы вывез почти 1200 м3 дерева в Волосовском районе Ленобласти и вдвое больше в Киришском районе. Общий ущерб оценивают в сумму около 8 млн рублей.

Следователи считают, что Мокравцов входил в группу лиц, которые вырубали лес, создавая видимость предпринимательской деятельности. Сейчас говорят о 10 случаях хищения древесины, из-за которого бюджету РФ причинили ущерб в почти 46 млн рублей. Главу отдела реализации изъятого Росимущества в Петербурге, заместителем которого Мокравцов являлся, отправили под домашний арест, сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

В суде напомнили подозреваемому, что он имеет право на пособие.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что к хищениям дерева причастен работник Росимущества.