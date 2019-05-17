В Пулково задержан оперуполномоченный за взятку в 9 млн рублей

В Петербурге задержан сотрудник полиции, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает СК по Петербургу и Ленобласти.

Старший оперуполномоченный одной из оперативно-розыскных частей города в ночь на 17 мая на территории петербургского аэропорта в Пулково получил взятку в виде муляжа на сумму 9 млн рублей, а также 15, 5 тысяч долларов США.

Полицейского задержали на месте преступления.

По версии следствия, оперуполномоченный требовал выплатить ему назначенную сумму у местного предпринимателя, в свою очередь, пообещав бизнесмену прекратить расследование его коммерческой деятельности.

В настоящее время по месту службы подозреваемого проходят обыски. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что двое старших участковых отела полиции №86 Приморского района Санкт-Петербурга были задержаны по подозрению в вымогательстве денег у мигрантов, работающих на стройке.