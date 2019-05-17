Парк имени Сахарова спасут от воды

На территории откроют Аллею в память о трагедии в Чернобыле.

Глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский возглавил выездное совещание, посвященное будущему парка академика Сахарова, сообщили в Смольном 17 мая. Парк расположен в Калининском районе у Пискаревского, Бестужевской и проспекта Блюхера.

В парке увековечили память жертв радиационных катастроф. Жители Петербурга просят обеспечить освещение на территории, сделать дренаж и открыть Аллею в память о Чернобыле.

Главная проблема парка Сахарова — в нем нет ливневой канализации. Сам он находится в низине, что усложняет проблему. В парке проведут дренаж, садовники высадят в нем влаголюбивые растения и устойчивые к подтоплению деревья.

Освещение — в том числе подсветку памятников — могут поставить уже в следующем году.

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