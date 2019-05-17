Реконструкция освещения Театральной площади завершится 20 июня

Освещение на Театральной площади появится раньше запланированного срока. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Работы по реконструкции фонарей «Ленсвет» начал проводить в октябре 2018 года. За это время специалисты успели установить 48 чугунных стилизованных опор, разместить 12 торшеров и 77 светильников, а также проложить 2,5 км кабельных линий.

По распоряжению вице-губернатора Петербурга Максима Шаскольского работы по освещению Театральной площади будут завершены на два месяца раньше намеченного срока — 20 июня 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что бельгийцы отказались производить биотопливо под Петербургом.

Главной причиной отказа от реализации проекта стала низкая рентабельность предприятия и нехватка в регионе необходимого сырья.