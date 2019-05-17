Бельгийцы отказались производить биотопливо под Петербургом

Бельгийский инвестиционный фонд Beward Investment отказался от строительства завода по производству биологического топлива в Ленинградской области.

Соглашение о создании предприятия было заключено между правительством региона и ООО «Гринкарбон» на ПМЭФ в 2018 году. Завод стоимостью 2,6 млрд евро планировали построить в Подпорожском районе Ленобласти в конце 2019 года.

Предприятие должно было производить инновационные торрефицированные пеллеты, однако бельгийская сторона отказалась от реализации проекта по причине вероятности низкой рентабельности завода и нехватки в регионе необходимого сырья.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Ленобласть позаботится о рабочих завода Ford. В правительстве региона готовы предложить сотрудникам около 4 тысяч вакансий в обрабатывающей промышленности.