Ленобласть и Петербург будут вместе развивать метрополитен

РЖД потратит 88 млрд рублей на транспортный узел в Петербурге. Фото: gov.spb.ru, совещание в Смольном.

РЖД потратит 88 млрд рублей на транспортный узел в Петербурге. Фото: gov.spb.ru, совещание в Смольном.

Поезда интегрируют в сеть транспорта как новый элемент.

На совещании, посвященному будущему транспорта в Петербурге и Ленобласти, обсудили и вопросы, связанные с железными дорогами, сообщили в Смольном в пятницу 17 мая.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров заявил, что в программу инвестиций предприятия входят свыше 88 млрд для узла транспорта в Петербурге. Поезда интегрируют в транспортную сеть Петербурга как новый элемент.

Беглов заявил, что впервые Ленобласть и Петербург вместе будут развивать сеть метрополитена. Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Дрозденко планирует выделить 100 га земли для строительства станции метро в Кудрово, которое относится к Всеволожскому району. По мнению врио губернатора Петербурга быстрое строительство жилых домов требует развития транспортной инфраструктуры, как в Северной столице, так и регионе.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Смольном обсудили разбитые дороги Петербурга.