В Смольном обсудили ремонт дорог Петербурга и Ленобласти

Ленобласть и Петербурга как развивать как один транспортный узел. Фото: gov.spb.ru
Ленобласть и Петербурга как развивать как один транспортный узел. Фото: gov.spb.ru

Беглов заявил, что на развитие транспорта потребуются деньги из казны страны.

В Смольном в пятницу 17 мая обсудили будущее транспорта в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Речь шла о развитии двух субъектов как одного транспортного узла.

На совещании присутствовали Беглов, Дрозденко, гендиректор РЖД Олег Белозеров и зампред Правительства РФ Максим Акимов.

По словам Беглова треть автомобильных дорог Петербурга требуют ремонта, а 14% перегружены. В правительстве Петербурга хотят включить 25 объектов в нацпроект, чтобы город получил деньги от страны. До 2024 года на проект выделят 45,2 млрд рублей.

В 2020 году могут начать работу над четырьмя “наболевшими” проблемами: 17,5 млрд выделят на Южно-Волхонскую и Южную широтную магистраль. Петрозаводское и Приморское шоссе реконструируют.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что сегодня Петербург встал в 8-балльных пробках. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на южных дорогах.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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В Смольном обсудили ремонт дорог Петербурга и Ленобласти