Петербург стоит в восьмибалльных пробках

На набережной Обводного канала произошло не меньше пяти ДТП. Фото: Яндекс.Карта

На набережной Обводного канала произошло не меньше пяти ДТП. Фото: Яндекс.Карта

Юридический форум закончится в Северной столице только завтра.

Вечером в пятницу 17 мая Санкт-Петербург стоял в пробках, которые сервис Яндекс.Пробки оценивает в 8 баллов сложности из 10.

Сегодня предпоследний день юридического форума в Санкт-Петербурге: он закончится завтра 18 мая. Форум собрал свыше 4,5 тысяч участников, из-за него в центре Санкт-Петербурга вводили особый режим движения: на разных улицах запрещали парковку и до 19 марта ставить машины нельзя будет на нечетной стороне Мойки от Невского до Певческого проезда.

Тяжелая ситуация сложилась для автомобилистов на Петроградской стороне, площади Восстания, проспекте Славы. Длинная пробка тянется в южной части КАД Санкт-Петербурга. На набережной Обводного канала, судя по карте, произошло не меньше пяти ДТП.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что жители Санкт-Петербурга поедут на работу на велосипедах.