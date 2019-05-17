Петербург стоит в восьмибалльных пробках

Юридический форум закончится в Северной столице только завтра.
Вечером в пятницу 17 мая Санкт-Петербург стоял в пробках, которые сервис Яндекс.Пробки оценивает в 8 баллов сложности из 10.
Сегодня предпоследний день юридического форума в Санкт-Петербурге: он закончится завтра 18 мая. Форум собрал свыше 4,5 тысяч участников, из-за него в центре Санкт-Петербурга вводили особый режим движения: на разных улицах запрещали парковку и до 19 марта ставить машины нельзя будет на нечетной стороне Мойки от Невского до Певческого проезда.
Тяжелая ситуация сложилась для автомобилистов на Петроградской стороне, площади Восстания, проспекте Славы. Длинная пробка тянется в южной части КАД Санкт-Петербурга. На набережной Обводного канала, судя по карте, произошло не меньше пяти ДТП.
Ранее Gazeta.sPb сообщила, что жители Санкт-Петербурга поедут на работу на велосипедах.