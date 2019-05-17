Петербуржцы поедут на работу на велосипедах

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В городе пройдет акция, в рамках которой всех призывают отказаться от автомобилей хотя бы на день.

«На работу на велосипеде» состоится сегодня, 17 мая, так что не пугайтесь, если увидите в Санкт-Петербурге много велосипедистов сразу. Организаторы акция напоминают, что у двухколесного транспорта много плюсов – он не загрязняет окружающую среду, поддерживает хорошую физическую форму своего владельца, а также оберегает его от пустой траты времени – не нужно стоять в пробках.

Уточняется, что по городу для участников акции разместят специальные пункты с подарками – петербуржцам подарят сумки, предложат сфотографировать, испробовать необычный тренажер.

Также для людей, отказавшихся от автомобилей, будут действовать скидки и специальные предложения в некоторых магазинах и кафе.

Ранее в Gazeta.SPb рассказывалось о том, как в Петербурге пройдет акция «На работу на велосипеде».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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