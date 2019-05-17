У Ростральных колонн откроют сезон вечернего танго

Перед началом вечера проходят мастер-классы — можно прийти без пары и без опыта.

В субботу 18 мая на стрелке Васильевского острова откроют сезон танго под открытым небом, сообщили в группе в соцсети “Живем на Васильевском”. Каждую субботу жители Санкт-Петербурга будут собираться у Ростральных колонн, чтобы потанцевать.

Начало мероприятия намечено на 17:00, оно продлится до 20:00. На стрелке собираются танцоры самого разного уровня: новички, любители, профессионалы. Для желающих попробовать себя в начале вечера ведут бесплатные мастер-классы. Организаторы уточняют, что любой прийти даже в одиночку и не имея никакого опыта за плечами.

Вечерами аргентинского танго будут управлять диджеи из Москвы и Санкт-Петербурга. На мероприятиях разыграют абонементы для обучения танцам в семи районах Санкт-Петербурга.

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