Жители Рубинштейна выступили против закрытой вечеринки юристов Legal Street

Толпа людей против ограничений. Фото: Улица Рубинштейна и Владимирский МО / ВК

Толпа людей против ограничений. Фото: Улица Рубинштейна и Владимирский МО / ВК

Из-за юридического форума и, в частности, вечеринки Legal Street, движение на Рубинштейна ограничили, как для авто, так и для обычных горожан.

По словам очевидцев, жители улицы Рубинштейна вышли «встречать» гостей вечеринки с плакатами. Отметим, что данное празднество юристов состоится в рамках Петербургского Международного

Юридического форума, который будет проходить в Северной столице до 17 мая. Известно, что данное мероприятие способствовало ограничению парковки и движения в центре города.

Улица Рубинштейна будет перекрыта с 8 часов утра 16 мая до 8 часов утра следующего дня.

Изначально улица была перегорожена железным ограждением, однако местные жители быстро решили этот вопрос – они его просто отодвинули.

Кажется, вечеринка Legal Street будет сорвана.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов предлагает петербуржцам решить, что будет на месте оранжереи в Таврическом саду.