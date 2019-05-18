Василеостровцы высадят «Свой парк» на площади Европы

В Петербурге активисты высадят на площади Европы хвойные деревья, кустарники и клумбы с цветами. Организуют сквер на месте бывшей частной парковки.

Известно, что в воскресенье 18 мая с 12 часов дня местные жители произведут посадку цветов, елей и сосен. Мероприятие по озеленению произойдет на площади Европы на Васильевском острове. Отмечается, что до этого на земельном участке функционировала частная парковка. В 2019 году горожане отсудили участок земли у индивидуального предпринимателя.

Дело в том, что, изначально территория была предназначена для озеленения, однако предприниматель поставил ограждения и начал делать деньги, утверждая, что парковка – платная.

В настоящее время, петербуржцы решили назвать место на площади «Свой парк». Принято решение об организации в нём сквера, где будут произрастать 70 елей и сосен, цветы, а также около 500 кустарниками. Уже сегодня планируется высадить первые из них.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Комитете по культуре прокомментировали разгон бесплатной экскурсии в Гатчинском парке.